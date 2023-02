Viceprimarul Sectorului 3, Lucian Judele (USR), ar putea fi eliberat din functie, conform unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de joi a Consiliului Local. Proiectul a fost initiat de catre 13 consilieri locali PSD si Pro Bucuresti 2020 (PB 2020). Consiliul Local are 31 de membri. In raportul de specialitate sunt invocate prevederile art. 152 din Codul Administrativ, conform caruia eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de Consiliul local, prin hotarare adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea…