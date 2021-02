Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterile pe marginea bugetului municipiului Suceava pentru anul 2021 continua la nivelul Primariei. Primarul Ion Lungu a anunțat ca astazi sunt programate discuții cu consilierii USR-PLUS iar maine cu consilierii PNL. Deși inițial primarul anunțase ca bugetul va fi aprobat in data de 15 martie din…

- Vicepremierul Dan Barna anunța ca studenții nu vor mai avea gratuitate la biletele de tren și ca vor beneficia de o reducere de doar 50%. „In momentul de fața, propunerea este ca studenții sa aiba gratuitate de 50% pe toata perioada anului, nu doar in perioada anului școlar. Este un lucru care se gasește…

- Administrația publica locala din comuna Bistra sprijina Spitalul Municipal Aiud in aceasta perioada in care pandemia provocata de virusul COVID-19 a suprasolicitat sistemul sanitar. Spitalul din Aiud a primit in baza unui contract de comodat, un generator electric, silențios, automatizat cu dotarile…

- Liderul USR Iasi, deputata Cosette Chichirau, afirma ca asteapta demisia primarului Iasiului, Mihai Chirica, de la PNL, intrucat afecteaza credibilitatea Primariei, dupa trimiterea edilului in judecata pentru abuz in serviciu. ”Ma astept ca Mihai Chirica sa demisioneze din functia de primar.…

- MASURI In contextul minivacanței prilejuite de trecerea in Noul An, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au fost dispuse masuri de suplimentare a efectivelor, polițiștii avand misiunea de a acționa pentru preintampinarea producerii unor evenimente negative. Peste 540 de polițiști vasluieni…

- PROPUNERE… Consilierii locali vor stabili nivelul impozitelor și taxelor locale in Vaslui pentru anul 2021. Daca propunerea executivului va fi aprobata, acestea vor crește puțin, mai exact cu 3,8%, cat a fost rata inflației. Cei care vor scoate cei mai mulți bani din buzunar vor fi proprietarii de cladiri…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al municipiului Aiud, intrunit astazi, 2 decembrie 2020 a hotarat faptul ca la nivelul municipiului Aiud se mențin urmatoarele masuri, pentru o perioada de 14 zile, pentru prevenirea și limitarea raspandirii infecțiilor cu virusul SARS-COV-2, dupa cum urmeaza:…

- GRAV… Taraboi mare in aceasta dupa amiaza, in cartierul Podeni, la blocul de locuințe sociale de pe strada Al. Vlahuța! Un barbat, Romeo Lupu, de 39 de ani, a ieșit la geamul unei locuințe aflata la etajul 4, amenințand ca se arunca, daca primarul Dumitru Boroș nu vine sa stea de vorba cu el. Individul, …