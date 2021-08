Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut cu peste 6%, luni, inregistrand cea mai slaba evolutie din ultimele luni. Cotatia a coborat la 69,36 dolari pe baril pentru petrolul Brent. OPEC si aliatii sai, intre care Rusia, reuniti in grupul OPEC+, au ajuns duminica la un compromis pentru cresterea livrarilor, incepand…

- Cresterea din ultimul a cotatiilor petrolului s-a temperat in ultimele doua saptamni, din cauza perspectivei ca nivelul ofertei sa submineze justificarea unor preturi ridicate. In conditiile in care varianta Delta a coronavirului continua sa se raspandeasca, fondurile de investitii si-au lichidiat luni…

- Preturile petrolului au scazut miercuri, dupa ce Reuters a relatat ca Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite ar fi ajuns la un compromis referitor la nivelul productiei care ar debloca acordul OPEC+ privind cresterea livrarilor la nivel global. Aceasta in conditiile in care statele lumii isi revin…

- Declinul s-a accentuat dupa ce date guvernamentale din SUA au aratat ca cererea de benzina a scazut considerabil saptamana trecuta. In timp ce Administratia pentru informatii din domeniul energiei a anuntat ca stocurile au scazut peste asteptari, pentru a opta oara consecutiv, declinul a fost umbrit…

- Ministrul saudit al Energiei, printul Abdulaziz bin Salman, a cerut ”ratiunne si compromis” pentru realizarea unui acord, dupa esecul unor doua zile de discutii, saptamana trecuta”. Luni insa, patru surse au declarat ca nu au avut loc progrese si ca discutiile au fost anulate, fara sa fie stabilita…

- Cotatia petrolului Brent a avansat cu 1,7%, la 75,85 dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West Texas Intermediate a urcat cu 2,3%, la 75,12 dolari pe baril. In timpul tranzactiilor, ambii indicatori au atins cele mai ridicate niveluri de dupa octombrie 2018. La reuniunea OPEC+, participantii…

- Preturile petrolului au urcat luni si au atins cele mai ridicate niveluri din mai mult de doi ani, sustinute de redresarea economica si de perspectiva de crestere a cererii, in contextul intensificarii campaniilor de vaccinare in lume, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a crescut luni pana…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a anuntat miercuri, intr-o scrisoare adesata Congresului, dupa care AFP scrie ca a obtinut o copie, ca a decis sa sanctioneze mai multe entitati rusesti implicate in acest proiect. Insa compania Nord Stream 2 AG, o filiala a gigantului rus Gazprom cu sediul…