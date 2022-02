Stiri pe aceeasi tema

- George Simion a fost dat afara din dunarea suveraniștilor de la Madrid. Liderul AUR primește acuzații grave! Acesta ar fi mințit cand a susținut ca reprezinta Romania la summit impreuna cu PNȚCD. „Este prima data cand se intampla așa ceva in istoria noastra politica”, au detaliat cei din partidul spaniol…

- Co-presedintele AUR, George Simion, a fost dat afara de la conferinta suveranistilor de la Madrid, organizata la sfarsitul saptamanii, deoarece nu a fost invitat la eveniment, a declarat pentru site-ul G4Media.ro un purtator de cuvant al partidului VOX, din Spania, care a organizat conferinta. Reprezentantii…

- „Afara cu Romania si Bulgaria din NATO si fara echipamente si trupe aliate in aceste doua tari”. Sunt cerintele pe care Rusia le-a formulat drept garantii de securitate catre Statele Unite.

- Primarul liberal al orașului Zlatna a provocat in acesta seara o surpriza de proporții, dupa ce a semnat listele AUR de demitere a președintelui Iohannis, in prezența liderului acestei formațiuni, George Simion. Primarul a susținut și un mic discurs inainte de a-și pune semnatura pe document, spunand…

- VIDEO| Silviu Ponoran, primarul PNL din Zlatna, discurs fulminat alaturi de George Simion, liderul AUR: „Vreau binele țarii, nu circul de acuma” Silviu Ponoran, primarul PNL din Zlatna, discurs fulminat alaturi de George Simion, liderul AUR: „Vreau binele țarii, nu circul de acuma” Primarul liberal…

- "Am ajuns la Sibiu, la una dintre cele șase case ale primului turist al țarii, Klaus Iohannis și de aici avem un apel pentru locatarul de la Cotroceni: nu mai trimiteți procurorii sa interzica AUR, sa ne scoata in afara legii!Oamenii sunt alaturi de noi și in Sibiu, și in celelalte localitați ale țarii,…

- Copreședintele AUR, George Simion, a vorbit, luni seara, la Romania TV, despre dosarul penal instrumentat de Parchetul General dupa declarațiile despre Holocaust și a anunțat ca a strans deja peste 650.000 de semnaturi pentru demiterea lui Klaus Iohannis. „E o doamna procuror Denisa și nu…

- Potrivit Comitetului, se modifica HCNSU 111/2021 privind regulile de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania, valabile in perioada 10.12.2021 - 08.01.2022, in sensul: - introducerea testului RT-PCR pentru - exceptarea de la masura carantinei a elevilor/studenților, cetațenilor…