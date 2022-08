Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali ai PNL Sector 1 o vor chema pe primarul Clotilde Armand in judecata, din cauza stirilor false „propagate in spatiul media de Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, prin armata de troli si prin functionari din aparatul de specialitate platiti din bani publici”,

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, face apel la cetatenii care locuiesc in zona Nicolae Titulescu - Banu Manta sa o sustina in demersul de deschidere a parcarii de sub Pasajul Basarab, inchisa de mai bine de 10 ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Consilierii locali ai Sectorului 2 au aprobat, miercuri, un proiect care prevede premierea in bani a sportivilor de performanta care sunt inscrisi in reteaua scolara a unitatilor de invatamant din aceasta zona administrativa si sunt laureati la concursurile si competitiile sportive europene, mondiale…

- Presedintele PSD Sector 1, Florin Manole afirma ca, incepand cu data de 01 august 2022, ”din vina exclusiva a Primarului Sectorului 1 Clotilde Armand”, S.C. CET GRIVITA SRL nu mai poate livra agent termic, lasand fara apa calda si fara caldura locuitorii din sector, potrivit news.ro., Fii…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat joi, dupa anuntul DNA privind dosarul penal deschis pe numele fostului edil Daniel Tudorache, pentru abuz in serviciu, fiind acuzat ca a marit tarifele pentru serviciile de salubritate, ca i perioada urmatoare vor face toate demersurile pentru a recupera…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand anunta redeschiderea fostelor toalete publice dezafectate si cele care au fost transformate in baruri in perioada anilor 2000. Ea arata ca cele mai multe imobile sunt in prezent in ruina si este necesara refacerea aproape totala a acestora pentru a le aduce…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a postat pe Facebook o imagine cu un Ferrari care a fost ridicat in Sectorul 1. Bolidul de lux era parcat pe trecere de pietoni, lucru de neiertat, susține primarița. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Consilierii locali tulceni au aprobat, joi dupa-amiaza, in timpul unei sedinte de indata, doua hotarari pentru imbunatatirea situatiei locative a tinerilor din municipiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…