- Dominic Fritz considera ca se impune o majorare a taxelor și impozitelor in Timișoara, mai mari decat in alte orașe, insa, susține edilul, mai mici decat la Constanța sau Oradea. Proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Timișoara pentru anul 2022 va avea parte și de o dezbatere…

- Grupul consilierilor locali ai PSD Timisoara a anuntat, sambata, ca se va opune prin toate mijloacele democratice posibile intentiei administratiei Fritz de a mari taxele si impozitele locale anul viitor, sustinand ca deja cuantumul acestora este cel mai mare in randul municipiilor din tara.…

- Liberalii din Timiș și-au ales noua conducere. La Comitetul de Coordonare Județean al PNL Timiș, care a avut loc sambata, la sala Olimpia, din Timișoara, au participat 827 de liberali dintre cei 924 de delegați cu drept de vot convocați. Printre participanți s-a aflat și o delegație…

- Razboiul din PNL Timiș trece la alt nivel dupa luptele corp la corp pentru alegerea noi conduceri a filialei Timișoara – astazi, la Lugoj, au fost convocate alegeri, dar nu s-au prezentat decat doi-trei membri. Președintele interimar al filialei Timiș, Alin Nica, și secretarul general Danuț Groza au…

- Alegerile din Timisoara ar putea fi anulate de Ludovic Orban dupa episodul de sambata. Au fost noi alegeri cu scandal la PNL Timiș pe 31 iulie. Forțele de ordine au fost mobilizate in numar mare la intrarea in sala. Scandalul a pornit in momentul in care s-a aflat ca regula pentru acces este aceea ca…

- Liderul PNL Ludovic Orban marcheaza decisiv in cursa pentru șefia PNL Timișoara. Dupa ce sute de membri au taberei care il susțina, condusa de Raul Ambruș, care de altfel și candideaza la șefia filialei municipale, au fost excluși, Orban a dat o dispoziție prin care i-a repus in drepturi. Practic,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii recomanda lui Alin Nica, liderul organizației de la Timiș sa iși dea demisia daca nu este mulțumit de modul in care s-au derulat alegerile in organizația pe care o conduce. Intrebat ce parere are despre declarația lui Alin Nica, dupa ce liderul PNL Timiș a spus ca…

- Președintele PNL Timiș, Alin Nica, a decis pe cine va susține in cursa pentru șefia filialei timișorene a partidului. Mai mult, el a facut deja public numele celui pentru care a optat: Cosmin Tabara. Ceea ce nu constituie o surpriza. Competiția e buna, dar eu am decis pe cine voi susține in alegerile…