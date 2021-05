Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, este acuzat de consilierii municipali ai Partidului Actiune si Solidaritate ca incearca sa fraudeze alegerile parlamentare in Chisinau in favoarea PSRM.

- Cinci primari PD din raionul Strașeni, inclusiv și Valeriu Bujoreanu, din Panașești, satul de baștina a liderului democraților au declarat ca parasesc partidul. „Forțele care vor deturnarea parcursului european al țarii nu dorm. Ajutoarele de “borsetka” s-au pornit cu colindatul prin țara și ofera sume…

- Consiliul Local Ploiești a votat vineri, in cadrul unei ședințe extraordinare, proiectul de Hotarare inițiat de primarul Andrei Volosevici care vizeaza demararea procedurilor de reziliere a contractului cu Rosal pentru serviciul de "curațenie cai publice". Totodata, in urma dezbaterilor in…

- Consilierii locali USR PLUS si cei de la PSD nu au vrut sa voteze, in sedinta extraordinara de joi, proiectul de buget pentru anul in curs propus de primarul Mihai Chirica. Dupa o dezbatere in plenul Consiliului Local Municipal Iasi de aproape opt ore pe amendamentele depuse de consilierii USR PLUS…

- Consilierii locali ai PNL anunta ca nu vor vota bugetul Sectorului 1, propus pentru a doua oara de primarul Clotilde Armand, pe motiv ca este ilegal, intrucat este construit pe baza unei organigrame suspendate de Tribunalul Bucuresti.

- Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR), filiala Mureș, este prima formațiune politica din municipiul Targu Mureș care anunța, prin intermediul unui comunicat de presa remis miercuri, 17 martie, programul de audiențe cu publicul al consilierilor locali proprii. Intalnirile cu cetațenii au…

- Consilierii locali PSD au anunțat ca nu vor vota proiectul prin care primarul Bibarț vrea sa renunțe definitiv la achiziția Teatrului Vechi, cel mai vechi teatru din Ardeal. Vineri, in ședința Consiliului Local Municipal Arad primarul Calin Bibarț propune prin referatul de aprobare inregistrat cu nr.18055/08.03.2021,…

- Consilierii locali ai PNL Alba Iulia inițiaza un proiect pe care l-au respins doar pentru ca a venit, sub forma unui amendament, la propunerea consilierilor locali ai PSD, ceea ce demonstreaza faptul ca pentru liberali politica este mai importanta decat administrația. Sau, cum ar fi explicat USR intr-o…