Consilierii locali, in sedinta extraordinara. Un singur proiect pe ordinea de zi

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, marti, 19 aprilie 2022, ora 14.00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Proiectul ordinii de zi 1. Proiect de hotarare privind aprobarea…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 2 lit."a" din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 13.04.2022 miercuri ora 12,00, ce va avea…

- Sedinta extraordinara convocata de indata 5 aprilie, ora 15.30, a Consiliului Local al municipiului Tulcea. Ordinea de zi este urmatoarea: 1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 85 20.04.2017 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor…

- DISPOZIȚIE privind convocarea in sedinta extraordinara (de indata) a Consiliului Local al Municipiului Buzau Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau:Avand in vedere:- prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4) art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1),…

- Proiectul bugetului local al Timișoarei a trecut toate etapele legale și acum mai are de trecut un singur pas: votul Consiliului Local. In concluzie, marți va avea loc o noua ședința de plen extraordinara, probabil interesanta. Consiliul Local Timișoara se va intruni in ședința extraordinara, in data…

- Primaria Municipiului Constanta anunta convocarea Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, vineri, 11 februarie 2022, la ora 10.00.Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Pe ordinea de zi se afla Proiectul de hotarare…

- DISPOZITIE privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau: Avand in vedere: - prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1),…

- Consiliul Local Tulcea se reuneste in sedinta extraordinara, joi, 10 februarie, ora 14:00, in Sala de sedinte "Mihail Kogalniceanu", str. Pacii nr. 20.Ordine de zi1. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Agropiete S.A. Tulcea pe anul 2022. initiator…