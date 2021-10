Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara a ramas fara caldura, a anunțat, marți, primarul municipiului, Dominic Fritz. Pentru ca firma de termoficare Colterm a intrat in insolvența, peste 50.000 de locuințe, școli, dar și mai multe spitale sunt lasate in frig, in prag de iarna. Primarul Dominic Fritz anunțase inca de saptamana trecuta…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, acuzat ca si-a cumparat o casa de 330.000 de euro, nebransata la sistemul centralizat, in conditiile in care Colterm va sista furnizarea agentului termic, confirma ca se va muta in casa noua, dar explica ca imobilul a fost cumparat de sotia sa. In plus,…

- Municipiul Timisoara ar putea ramane, de luni, fara apa calda si caldura, dupa ce E.On a anuntat compania de termoficare din Timisoara, Colterm, ca va sista furnizarea de gaze naturale din cauza datoriilor pe care Colterm le are la E.ON. ”Primaria Timisoara depune eforturi uriase pentru continuarea…

- E.On a anuntat compania de termoficare din Timisoara, Colterm, ca va sista furnizarea de gaze naturale din cauza datoriilor pe care Colterm le are la E.ON, iar municipiul Timisoara ar putea ramane fara apa calda si caldura de luni, 25 octombrie. „Primaria Timisoara depune eforturi uriase pentru continuarea…

- Primaria Timișoara ne anunța din nou ca am ajuns cu Colterm intr-o situație critica Colterm se afla intr-o situație critica pe fondul creșterii uriașe a prețului la gaz, E.On anunțand, astazi, ca in 25 octombrie va opri furnizarea de gaze naturale catre compania de termoficare. Ceea ce inseamna ca…

- Anunțul primarului Timișoarei, Dominic Fritz, referitor la prețurile imense ale gazului natural și efectele asupra situației și funcționarii Colterm și a sistemului de termoficare al orașului este aspru criticat de doi dintre cei mai activi consilieri locali, Roxana Iliescu și Radu Țoanca. ”Parteneri”…

- Colterm ramane inca cinci ani societatea de termoficare a Timișoarei. Consilierii locali au adoptat, marți, intr-o ședința „de indata”, noul contract pe care primaria il poate incheia cu Colterm și noul regulament de alimentare cu energie termica a orașului. Primarul Dominic Fritz le-a explicat aleșilor…

- Primarul municipiului Bacau, Lucian Viziteu, afirma ca, in ultimele luni, pretul gazului a crezut in mod accelerat, ajungand de patru ori mai mare decat era iarna trecuta. Pentru ca nu pot creste subventia acordata furnizorilor, 27 de municipii sunt in pericol de a ramane fara caldura si apa calda…