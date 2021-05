Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al municipiului Timisoara a adoptat marti o hotarare care prevede ca este interzisa hranirea porumbeilor pe domeniul public, iar cei care sunt prinși ca hranesc pasarile risca amenzi cuprinse intre 100 si 200 de lei, informeaza News . Rodica Militaru și Razvan Stana , doi consilieri…

- Consiliul Local al municipiului Timisoara a adoptat, marti, o htarare care prevede ca este interzisa hranirea porumbeilor pe domeniul public. De asemenea, cainii si pisicile pot fi plimbate cu mijloace de transport in comun, potrivit aceleiasi hotarari. Proiectul a fost initiat de consilierii…

- Proiectul a fost initiat de consilierii locali ai USR PLUS, Rodica Militaru si Razvan Stana. Potrivit acestuia, cei care hranesc porumbeii pe domeniul public, in Timisoara, risca o amenda cuprinsa intre 100 si 200 de lei. Nu a fost stabilit, insa, cum va aplica Politia Locala aceste amenzi, mai ales…

- Consilierii locali Rodica Militaru (USR PLUS) și Radu Țoanca (PSD) s-au contrazis, marți seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, pe tema hranirii porumbeilor și a obținerii acordului vecinilor pentru a avea un animal de companie in apartament. Intrebata daca hranirea porumbeilor era o problema urgenta,…

- Rodica Militaru (USR PLUS) și Radu Țoanca (PSD), membri ai Consiliului Local Timișoara, vor fi prezenți in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre administrația publica locala, inclusiv despre cele mai recente proiecte care au starnit…

- Hranirea cainilor, pisicilor și a porumbeilor pe strada ar putea deveni INTERZISA. Proiect USR PLUS la Timișoara Rodica Militaru și Razvan Stana, doi dintre consilierii locali USR-PLUS care au gandit acest proiect, au explicat intr-o conferința de presa care a fost rațiunea acestui proiect care a iscat…

- Primaria Timisoara va organiza luni, 26 aprilie, de la ora 17, o dezbatere publica ce privește doua proiecte de hotarare, care apoi vor intra la vot in Consiliul Local. Este vorba despre proiect de hotarare pentru completarea și modificarea Hotararii Consiliului Local nr.371/2007 privind constatarea…

- Timișorenii nu vor mai avea voie sa hraneasca porumbeii ori alte animale pe domeniul public, dar nici sa plimbe cu mijloacele de transport in comun din oraș animalele sau pasarile de ferma. Primaria Timișoara pregatește un nou regulament pentru deținerea animalelor de companie și alte reglementari referitoare…