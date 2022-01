Stiri pe aceeasi tema

- Varianta ocolitoare a municipiului Bacau nu este un inel inchis. Deși ii spunem centura Bacaului, ea nu funcționeaza ca atare, omițand inchiderea inelului vestic, printr-un racord la DN15. Strada Arcadie Șeptilici, DN2G și DJ 119B sunt așadar in continuare tranzitate de camioane de mare tonaj, iar incarcatura…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat marti ca Guvernul a adoptat noile masuri pentru plafonarea preturilor si compensarea facturilor la energie electrica si gaze naturale, care vor insemna 0,80 bani/kWh pentru energie electrica si 0,31 bani/kWh pentru gaze, de la 1 februarie. „Astazi am aprobat…

- Persoanele care vor sa lucreze in strainatate au la dispoziție, in momentul de fața, o oferta de 355 locuri de munca vacante in Spațiul Economic European, prin intermediul EURES Romania. Cele mai multe posibilitați de angajare sunt in Germania. Aici sunt disponibile 272 posturi pentru: lucrator in amenajarea…

- Noul regulament privind Consiliul local a inflamat spiritele in ședința de joi, o parte dintre consilieri parasind, in semn de protest, lucrarile. Este vorba despre consilierii PSD, PP USL și o parte din cei ai Pro Romania. „Insistența primarului de a aproba un Regulament de organizare și funcționare…

- Sarbatorile de iarna au inceput odata cu Sf. Nicolae și pentru bunicii din Caminul de Batrani din cadrul Primariei Municipului Bacau. Caminul a fost ornat, s-a impodobit și un braduț in curte iar sala de mese e pregatita de sarbatoare. Și ca in fiecare an, bunicii au primit și cadouri de Sf. Nicolae.…

- UPDATE Persoanele afectate de incendiul de la Galautas, unde un ansamblu de locuinte a fost mistuit de un incendiu, vineri dupa-miaza, isi vor petrece noaptea la rude sau vecini, urmand ca autoritatile locale sa gaseasca o solutie pentru cazarea acestora in cursul zilei de sambata.„In noaptea asta…

- Comerțul ilegal cu țigari de proveniența extracomunitara in piețele din municipiul Bacau este un fenomen care se afla in atenția polițiștilor locali de mulți ani. In vederea combaterii acestui fenomen polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica si Evidenta Persoanei desfașoara zilnic activitati…

- Așa cum indica izvoarele istorice, esenienii au fost primii care se raportau la relații folosind conceptul de „oglindire”. Aceștia porneau de la premisa ca fiecare om știe despre viața mult mai multe lucruri decat este conștient ca știe. Mai mult, subliniau ideea ca Universul ca un Tot reprezinta o…