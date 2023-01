Consilierii locali aproba modificari la Regulamentul parcarilor din municipiul Constanta. Este vizata Peninsula! (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- Responsabil proiect este George Lupascu sef Serviciul pregatire si implementare proiecte europene din cadrul Primariei Constanta Obiectivul proiectului este reprezentat de achizitionarea unui numar de 22 autobuze electrice si crearea infrastructurii de incarcare aferente, respectiv 22 de statii de incarcare…

- La finalul anului trecut, Primaria Constanta a incheiat un contract de prestari servicii privind achizitia de mentenanta aplicatii soft pentru gestionarea spatiilor de parcare Pretul convenit pentru indeplinirea contractului este de 57.600 lei, fara TVA an, respectiv 4800 lei pe luna Castigatorul contractului…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni joi, 19 ianuarie, de la ora 13, intr-o ședința de indata. Aceasta se va desfașura online. Pe ordinea de zi sunt trei proiecte de hotarare: Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investiției propusa…

- Consilierii locali vor decide cat trebuie sa plateasca anul viitor soferii daca vor sa utilizeze parcarile publice de pe raza orasului Baia Mare. Din referatul de aprobare a proiectului de hotarare privind aprobarea pretului tichetelor si abonamentelor pentru parcarile publice cu plata percepute de…

- Primaria Constanta continua campania de eliberare a domeniul public de masinile abandonate si de cele fara stapan Potrivit unui mesaj al Primariei Constanta, incepand de saptamana viitoare, politistii locali vor ridica 43 de vehicule din care 15 fara stapan si 28 abandonate pe care le vor transporta…

- Joi, aleșii locali au trebuit sa voteze daca sunt sau nu de-acord cu cumpararea unor cladiri și terenuri aflate chiar langa Primaria Timișoara, pentru suma de 11 milioane de euro. Unii consilieri au vazut in asta o adevarata oportunitate, in timp ce alții au considerat oferta nerealista, ținand cont…

- Consilierii locali bacauani sunt convocați, miercuri, in ședința extraordinara, de la ora 15.00, pentru „imputernicirea unui mandatar pentru contractarea serviciilor de asistența juridica cu un avocat in vederea reprezentarii intereselor proprii in dosarul 2879/110/2022”. In dosarul respectiv, la Tribunalul…

- Un accident rutier s a produs pe strada Gheorghe Asachi in municipiul Piatra Neamt anexa Valeni .Potrivit ISU Neamt, in aceasta dimineata, la ora 05:20, pompierii au fost instiintati prin apel la 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Gheorghe Asachi in municipiul Piatra Neamt anexa Valeni…