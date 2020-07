Stiri pe aceeasi tema

- Trei proiecte de pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Judetean de astazi vizeaza Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" Consilierii judeteni liberali cer eliberarea din functie a managerului interimar Nicoleta Bercaru de la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" Bercaru…

- S-AU INTORS… Grupul consilierilor județeni ai PNL a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca nu vor ataca in contencios administrativ hotararile adoptate in ultima ședința de Consiliu Județean (25 iunie), așa cum au spus inainte de a parasi sala. “Ca și membri ai PNL, nu dorim sa impiedicam…

- Guvernul a decis, in ședința de joi seara, ca se va putea face plaja nu doar pe șezlong, ci și pe cearșaf. De asemenea, șeful Cancelariei premierul a anunțat ca ar putea fi eliminata obligația ca persoanele care se intorc in țara sa intre in izolare la domiciliu.

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a dat publicitatii un ghid video pentru cumparaturi in care ii sfatuieste pe clientii operatorilor economici, in special supermarkturi, sa pastreze distanta si sa foloseasca cu precadere cardul bancar in locul bancnotelor, pentru a limita raspandirea noului…

- In plina pandemie, toata lumea face ce poate pentru a-și mai dezmorți puțin picioarele. Sau, cine știe, poate unii pur și simplu nu au alternative! De exemplu, un apreciat jucator strain de la Astra Giurgiu a oferit o priveliște cam surprinzatoare, atunci cand a ieșit sa faca niște cumparaturi.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, considera ca romanii ar trebui sa-si petreaca concediile in Romania, unde pot controla mai bine lucrurile si nu risca sa fie blocati prin aeroporturi aglomerate. De asemenea, Arafat spune ca ar fi un ajutor pentru industria romaneasca. Despre…

- Consilierii judeteni s au reunit astazi in sedinta in sistem videoconferinta. Pe ordinea de zi s au aflat si validarea rapoartelor de management ale directorilor institutiilor de cultura subordonate CJC. Raportul final al directorului Muzeului de Istorie si Arheologie, Marcel Colesniuc, nu a trecut…

- Consiliul Județean Mureș (CJM) intenționeaza sa plateasca proprietarilor de terenuri care vor fi expropriate pentru modernizarea Aeroportului Transilvania suma de 4,6 lei/mp, in condițiile in care, in luna octombrie, CJM a platit pentru un teren situat tot in incinta Aeroportului suma de 53,22 lei/mp!…