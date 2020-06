Stiri pe aceeasi tema

- S-AU INTORS… Grupul consilierilor județeni ai PNL a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca nu vor ataca in contencios administrativ hotararile adoptate in ultima ședința de Consiliu Județean (25 iunie), așa cum au spus inainte de a parasi sala. “Ca și membri ai PNL, nu dorim sa impiedicam…

- Consilierii judeteni vor avea de dezbatut 26 de proiecte de hotarare in sedinta ordinara de plen programata pentru aceasta dimineata. Printre ele se afla reactualizari de devize ale lucrarilor la unele drumuri judetene, noul plan tarifar al societatii Apavital, constituirea comisiei de evaluare a activitatii…

- In anul 2012, Ecaterina Prodan lasa Consiliul Local Municipal pentru cel judetean In 2016, prezenta sa pe listele PSD a fost la si altii, astfel incat abia in mai 2020 a revenit in CJC, dupa demisia Nicoletei Bercaru Social democrata are declaratia de avere alba iar intre timp a scapat si de batrana…

- LOVITURA… Deputatii din comisia juridica au introdus, marti, un nou articol pentru completarea Codului administrativ, care le permitea alesilor locali declarati incompatibili inainte de 2017 sa candideze din nou. Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi a sedintei de miercuri de plen a Camerei Deputatilor,…

- Pe data de 30 aprilie va fi convocata sedinta Consiliului Judetean Constanta. Pe ordinea de zi se afla si Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2020, initiator presedintele CJC Horia Tutuianu.…

- Un milion de lei pentru achiziționarea de tablete destinate elevilor din Maramureș pentru a putea urma lecțiile desfașurate online. Acesta este proiectul inscris in regim de urgența de consilierii PNL pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astazi. Proiectul are un articol unic, care prevede:…

- Pe data de 30 aprilie va fi convocata sedinta Consiliului Judetean Constanta. Pe ordinea de zi se afla si Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pe anul 2019, initiator presedintele CJC Horia Tutuianu. Avand in vedere raportul de specialitate al…

- Consilierii judeteni ai PNL Iasi au informat, miercuri, ca desi sunt de acord cu proiectul spitalului modular mobil de la Letcani, trebuie tinut cont ca reusita acestui proiect, in valoare de aproape 18 milioane de euro, va depinde foarte mult de profesionalismul celor care se vor ocupa de implementarea…