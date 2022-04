Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii generali ai Capitalei au respins, joi, un proiect de hotarare prin care de la bugetul Municipiului Bucuresti se acorda un imprumut de 20 de milioane de lei, fara dobanda, pentru o perioada de un an, Trustului de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A., societate la care municipalitatea este…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a votat, joi, o hotarare care prevede alocarea a peste 23 de milioane de lei pentru extinderea Bancii de tesuturi din cadrul Spitalului Clinic Colentina si alocarea a peste un miliard de lei pentru extinderea corpurilor de cladire ale aceleiasi unitati…

- Consilierii generali ai municipiului Bucuresti dezbat, in sedinta de joi, un proiect de hotarare care vizeaza introducerea a trei locuinte multifamiliale, care prezinta risc seismic, pe lista celor care pot fi finantare prin PNRR. Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat, miercuri, creșterea tarifului la energie termica. In favoarea creșterii tarifului la energie termica au votat 33 de consilieri, 19 au votat „impotriva”, iar unul s-a abținut de la vot. Majorarea tarifului gigacaloriei pentru bucureșteni este necesara…

- Dupa lungi amanari, bugetul PMB a fost in sfarșit aprobat. Sunt 5,7 miliarde de lei, iar cu tot cu instituțiile subordonate ajunge undeva la 8,8 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget propus de primarul Nicușor dan și aprobat de majoritatea PNL-USR din Consiliul General. Astfel, bucureștenii…

- Consilierii locali din Aiton au aprobat vineri bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an. Bugetul are o valoare mai mare ca anul trecut și se cifreaza la 5,2 milioane de lei, din care 58% vor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a estimat luni ca greva de la Societatea de Transport Bucuresti-STB a generat pierderi de 13-14 milioane de lei. „Exista o pierdere cam de 13-14 milioane de lei. (…) Aceasta companie este subordonata Consiliului. Are o adunare generala, un consiliu de administratie…

- Adrian Vigheciu, consilier general (PSD) in Consiliul General al Municipiului București, in acuza pe primarul Nicușor Dan ca risipește milioane de lei pe noi PUZ-uri in timp ce noul Plan Urbanistic General sta blocat din lipsa de finanțare. Adrian Vigheciu susține ca actualul primar al Capitalei…