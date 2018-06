Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali de Iasi, au aprobat astazi noile tarife pentru transportul public de persoane din municipiu. Acestea vor intra in vigoare de la 1 septembrie. Directorul companiei de transport public din Iasi, Cristi Stoica, a precizat ca prin introducerea noului sistem se doreste o fidelizare a publicului…

- In data de 22 mai 2018, grupul consilierilor liberali din cadrul Consiliului Județean Valcea a depus un proiect de Hotarare de Consiliu Județean in vederea inființarii unui Centru de Sanatate Multifuncțional in localitatea Balcești. Proiectul de hotarare propus de cei 13 consilieri județeni liberali…

- Lista este deschisa cu patru proiecte ce tin de oferirea titlului de cetatean de onoare a Iasului in cazul a patru personalitati: Mioara Cortez (soprana, fosta prim-solista a Operei din Iasi), Mihai Cimpoi (academician, reputat critic si istoric literar), Mandache Leocov (fost director al Gradinii Botanice…

- Astazi intra in vigoare noile reguli pentru șoferi. Astfel, incepand cu data de 20 mai, conducatorii auto carora le expira Inspectia Tehnica Periodica se vor trezi intr-o situație complicata! Afla tot ce trebuie sa știi despre acest subiect daca nu vrei sa ai probleme!

- Prevederile care permit suspendarea inmatricularii unui vehicul fara Inspectie Tehnica Periodica valabila, precum si daca vehiculul nu a fost inscris pe numele propietarului de drept la 90 de zile de la achizitionarea lui intra in v...

- Consiliul Local al Municipiului Buzau este convocat in sedinta ordinara pentru vineri, 18 mai 2018, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24). Proiectul…

- Joi, 26 aprilie 2018, la ora 11:00, Consiliul Local al Municipiului Buzau este convocat in sedinta ordinara a lunii aprilie. Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul: – proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului municipiului Buzau pe anul 2017; 2.- proiectul…

- Calatoriile cu mijloacele de transport in comun din municipiul Suceava ar putea fi mai scumpe incepand de la 1 mai, un proiect de hotarare in acest sens urmand sa fie discutat in sedinta de Consiliu Local de pe 26 aprilie.Noile tarife de calatorie propuse de conducerea TPL si aprobate deja de ...