- Consilierii municipali urmeaza sa dezbata trei proiecte de hotarare ce vizeaza testarea copiilor din unitatile de invatamant din Bucuresti, a cadrelor didactice, a personalului medical, precum si a angajatilor STB. Bugetul total se ridica depaseste 55 de milioane de lei, conform Agerpres.…

- Consilierii generali ai Capitalei se vor întruni în sedinta luni, de la ora 11,00, pe ordinea de zi figurând 27 de proiecte de hotarâre, care vizeaza testarea elevilor, cadrelor didactice, personalului medical si angajatilor STB, lansarea programului "Supa comunitara",…

- Astfel, proiectul "Scoli sanatoase in Bucuresti" vizeaza acordarea unui sprijin financiar in valoare de 200 de lei/beneficiar ce va fi decontat unitatilor de specialitate in testare RTC-PCR afiliate proiectului, pentru un numar de 250.000 de elevi, ce isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor…

- Consiliul Judetean Giurgiu in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu implementeaza proiectul “Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu – MACOV”, cod SMIS 2014+ 138249. Proiectul a fost aprobat la finantare in cadrul Programului Operational…

- Persoanele cu handicap locomotor care trebuie sa se deplaseze Sediul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Hunedoara (D.G.A.S.P.C.), situata in Cartierul Dacia, Aleea Romanilor, nr. 7. din Deva parcurg un drum…

- Politistii l-au retinut pe un barbat de 35 de ani, dupa ce a tras cu un pistol, deranjat de zgomotul facut de copiii care se aflau pe o strada din sectorul 5, transmite Agerpres. Politisti de la Sectia 24 au fost sesizati prin apel la 112 de o femeie cu privire la faptul ca un barbat, care locuieste…

- Persoanele care doresc sa se testeze gratuit trebuie sa se inscrie online pe platforma https://testamcovid.assmb.ro/. Pentru fiecare test RT-PCR efectuat, Primaria Capitalei, prin ASSMB, va deconta suma de 200 de lei unitaților sanitare publice și/sau private afiliate in cadrul proiectului, aceasta…

- Toți cei 8 copii din centrul rezidențial subordonat Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, care au fost internați la Spitalul suport COVID-19 din Targu-Carbunești, la sfarșitul lunii mai, au fost declarați vindecați și externați, revenind in centru. De asemenea,…