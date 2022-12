Stiri pe aceeasi tema

- DIFICIL… Unul dintre cei mai apreciați medici veterinari din zona Huși, dr. Liviu Botez, trece prin momente dificile intrucat, spun apropiații sai, urmeaza sa suporte o intevenție chirurgicala grea și are nevoie de oameni care sa doneze sange pentru el. Provocarea este cu atat mai mare cu cat medicul…

- CONTRAST STRIDENT… Abandonate in morminte neingrijite și acoperite de balarii, osemintele eroilor din cimitirul Sfantul Toma din Huși au primit ieri cel mai frumos și mai cald omagiu din ultimii 30 de ani. Un grup de liceeni, cu flori și stegulețe tricolore in maini, au infruntat burnița rece și frigul…

- Veste proasta pentru timișorenii carora le era mai ușor sa iși plateasca taxele și impozitele locale la ghișeele Poștei. Acest lucru nu este momentan posibil. Pe fir a intervenit ANI, privind un posibil conflict de interese.

- La Bistra, figureaza in evidențe 2.636 de contribuabili persoane fizice și 115 persoane juridice care dețin bunuri pe raza comunei. Suma incasata de la persoanele fizice care si-au achitat pana acum aceste datorii la bugetul local este de 333.440 lei. De la persoanele juridice a intrat la bugetul local,…

- INVAZIE… De cateva zile, locuitorii blocurilor 89 și 90, ambele situate chiar in centrul municipiului Vaslui, traiesc un adevarat coșmar. Sute de gandaci de bucatarie le-au invadat locuințele, pereții exteriori ai celor doua imobile și spațiul dintre ele. Oamenii cauta, disperați, soluții pentru a scapa…

- Impozitele și taxele locale vor crește cu 50%, fiind vorba despre o decizie luata unanim in cadrul coaliției de guvernare. Premierul Nicolae Ciuca a recunoscut, miercuri, ca taxele și impozitele locale vor fi majorate cu 50%, la cererea aleșilor locali, la 1 ianuarie 2023. Taxele și impozitele locale,…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, intrebat in legatura cu amendamentul depus de senatorii din coalitia de guvernare privind majorarea cu 50% a taxelor si impozitelor locale, ca decizia a fost luata in coalitie, mentionand ca varianta privind stabilirea acestor impozite dupa grilele notariale a fost…

- SCOALA ALTFEL… Proiectul „Performanta in Matematica Vasluiana”, initiat de profesorul Adrian Talasman si sustinut financiar in integralitate de Ionel Sandu, managerul general de la Radical Grup, va continua la Husi cu o noua etapa importanta, in perioada 4 – 6 octombrie. Dupa succesul absolut al „Taberei…