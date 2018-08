Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a declarat marti ca a obosit sa lupte impotriva coruptiei din guvern si se gandeste sa demisioneze din cauza frustrarii, relateaza dpa. Intr-un discurs rostit in fata unor oameni de afaceri si antreprenori, Duterte a afirmat ca le-a spus recent oficialilor din…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a promis luni ca va continua razboiul "rece si neobosit" impotriva drogurilor, soldat pana in prezent cu mii de morti, declaratie facuta in discursul sau anual despre starea natiunii, in timpul caruia in capitala Manila s-a

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a promis ca va demisiona daca cineva ii va putea demonstra ca Dumnezeu exista, la numai doua saptamani dupa ce a starnit furia oamenilor pentru ca l-a facut "prost" pe Dumnezeu, informeaza sambata dpa. Intr-un discurs sustinut vineri seara, Duterte…

- Președintele Mișcarii Populare, Catalin Bulf, a cerut retragerea de pe ordinea de zi a Consiliului Județean Argeș a proiectului privind inființarea Corpului de Control, suspicionand ca acesta ar fi creat special pentru polițistul pensionar Constantin Nedelescu. Președintelui PMP Argeș i s-a alaturat,…

- Dupa Barack Obama, Kim Jong-Un, Ban Ki-moon si Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, si-a gasit o noua tinta: Dumnezeu, informeaza dpa și Agepres.

- Nimeni nu poate scapa de furia președintelui Filipinez, Rodrigo Duterte. Nici macar divinitatea! Liderul de la Manila l-a numit pe Dumnezeu ”prost” in timpul unui discurs la un summit al tehnologiei din Davao. Liderul in varsta de 72 de ani s-a luat de conceptul pacatului din Biblie in timpul discursului…

