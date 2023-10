Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) anunta ca va oferi consiliere juridica gratuita tuturor cazurilor care se confirma, in care medici, membri ai CMMB, care isi fac datoria sunt agresati la locul de munca, potrivit Agerpres."Cu totii am auzit de greseli si fapte reprobabile ale unor…

- Consiliul Județean Ilfov, prin Biroul Protecția Animalelor, impreuna cu Animal Society și Four Paws International, anunța startul unei ample campanii de sterilizare gratuita in localitatea Periș. Campania, care face parte din proiectul numit „Impreuna construim o comunitate sigura”, incepe saptamana…

- Premierul i-a chemat pe miniștrii trimiși la Bruxelles, de la Finanțe și de la Munca, la Guvern, la o ședința extraordinara, pentru a pune la punct masurile fiscale agreate cu Comisia Europeana. Fostul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare a declarat, la Antena 3 CNN, ca miniștrii romani au avut niște…

- O femeie din Australia a fost descoperita de medici cu un vierme in creier. Viermele este asemanator unei rame și poate paraliza șerpii. Un vierme rotund a fost gasit pentru prima data intr-o fiinta umana. A fost extras „viu si zbatandu-se” din creierul unei femei, in timpul unei operații, au anuntat,…

- O cafenea din Italia taxeaza clienții cu 2 euro in plus pentru a taia un sandviș in doua. „Munca trebuie platita”, a spus proprietarul cafenelei. Bar Pace este o crama și cafenea de langa Lacul Como, a ajuns pe prima pagina a ziarelor locale saptamana trecuta, dupa ce un client a impartașit cu publicul…

- O femeie, director financiar al unei companii farmaceutice, a fost reținuta, fiind acuzata de delapidare, dupa ce și-a insușit peste 18 milioane de lei cu care a cumparat ceasuri și haine de lux, precum și parfumuri. Polițiștii au pus, miercuri, in executare 3 mandate de percheziție domiciliara și 3…

- Un baiețel din Botoșani a ajuns la Urgențe dupa ce a fost ințepat de zeci de albine. Incidentul a avut loc in weekend, in municipiul Botoșani. Copilul de trei ani se afla in vizita la bunici, care au mai mulți stupi de albine. Acesta se juca in curtea casei, cand fost atacat de albine, relateaza […]…