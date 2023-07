Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de șanse anunța ca Ligia Gheorghe (fosta Enache), consiliera ministrului Gabriela Firea, a solicitat suspendarea contractului de munca dupa ce s-a aflat ca a fost audiata in calitate de martor in dosarul „azilurilor groazei” din Ilfov. Ligia Gheorghe a…

- Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv miercuri, in dosarul in care fusese trimis in judecata pentru luare de mita, dupa ce ar fi luat 10.000 de euro de la o doctorița in schimbul unui post sub conducerea sa. Curtea de Apel București a respins apelul DNA, dupa ce Tribunalul Giurgiu il achitase…

- Un consilier al ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, are calitatea de martor in dosarul deschis de DIICOT pentru infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, fals in declaratii, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale…

- ANPC a pierdut in instanța in fața unei banci comerciale pe care a amendat-o in scandalul care viza calculul ratelor. Curtea de Apel Cluj a dat caștig Bancii Transilvania, iar amenda data a fost suspendata. Curtea de Apel Cluj a decis vineri, 16 iunie, suspendarea Ordinului ANPC din 23 mai privind sancționarea…

- Soferii vor putea plati taxe mai mari, in functie de categoria mașinii si clasa de poluare a acesteia, incepand din anul 2026. Este vorba despre un nou proiect de lege, aflat in dezbatere la Ministerul Transporturilor (MT) pana pe 23 mai, si care propune un nou sistem de calcul și de stabilire a tarifelor…

- Dosarul de ucidere din culpa intocmit de procurorii aradeni dupa ce o barca cu 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, iar trei dintre acestea au decedat, in timp ce doi copii sunt inca dati disparuti, a fost declinat Parchetului de pe langa Tribunalul Galati. Reprezentantii Parchetului de pe langa…

- Ministrul austriac de Interne s-a pregatit pentru vizita in Romania. Gerhard Karner, asteptat miercuri la Bucuresti pentru discutii cu Lucian Bode, a prezentat marti, la Viena, o situatie care arata ca in 2022 au fost arestati in Austria cu 61% mai multi traficanti de persoane decat in 2021, iar 52…

- Deputatii USR si cei ai partidului Forta Dreptei au anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea. Demersul a fost anuntat de liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu. „Va anunt ca deputatii USR impreuna cu deputatii de…