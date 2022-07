Stiri pe aceeasi tema

- Zsuzsa Hegedus, consiliera lui Viktor Orban pentru probleme de incluziune sociala, sustine ca demisia sa a devenit „inutila” dupa explicatiile oferite joi de premierul ungar asupra declaratiilor sale controversate de la Baile Tusnad.

- Purtatoarea de cuvant a UDMR, Hegedus Csilla, a respins vineri cererea președintelui Klaus Iohannis, care declarase ca ”este nevoie de clarificari publice din partea UDMR” in legatura cu afirmațiile rasiste și anti-europene ale premierului Viktor Orban de la Baile Tușnad. ”Nu comentam declarațiile președintelui…

- Zsuzsa Hegedus, consiliera lui Viktor Orban pentru probleme de incluziune sociala, sustine ca demisia sa a devenit „inutila” dupa explicatiile oferite joi de premierul ungar asupra declaratiilor sale controversate de la Baile Tusnad.

- Zsuzsa Hegedus, consiliera premierului maghiar Viktor Orban, s-a razgandit și nu mai demisioneaza din funcție, așa cum anunțase la inceputul acestei saptamani, dupa discursul rasist și anti-european al acestuia la Baile Tușnad, transmite Index.hu . ”Sunt mandra de tine! Poți conta pe ajutorul meu in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, fiind intrebat cu privire la discursul anti-UE purtat de premierul Ungariei, Viktor Orban, in timpul vizitei sale in Romania, ca se astepta la o reactie imediata din partea sefului UDMR, Kelemen Hunor si ca va exista o discutie in Coalitie cu privire la acest…

- Una din cele mai vechi consiliere a premierului Ungariei, Zsuzsa Hegedus, și-a depus marți demisia din cauza discursului lui Viktor Orban despre „amestecul raselor”, potrivit hvg.hu. Intr-o scrisoare deschisa catre Viktor Orban, ea a spus ca nu mai poate lucra cu un premier al caruia afirmații ar…

- Liberalii au taxat discursul anti-european al premierului Ungariei, Viktor Orban, rostit la Baile Tușnad, prin vocea purtatorului de cuvant Ionuț Stroe. El a declarat ca „este regretabil” ca in discursul acestuia se regasesc „pasaje din manualul de propaganda al Kremlinului”.Sancțiunile impuse Rusiei…

- Intr-un interviu pentru site-ul Digi24.ro, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a dezaprobat declaratiile facute de premierul Ungariei, Viktor Orban, in timpul vizitei sale in Romania. Seful Diplomatiei romane a mai spus ca a avertizat si insistat „pentru manifestarea unei atitudini responsabile…