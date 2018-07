Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat joi "fortele" din SUA care sunt "gata sa sacrifice relatiile ruso-americane", la doua zile dupa summitul de la Helsinki cu omologul sau american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Presedintele SUA, Donald Trump, sustine, pe fondul criticilor dure de la Washington, ca a avut succes la summitul NATO, reusind sa colecteze fonduri suplimentare, iar intalnirea cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, a fost "chiar mai buna".

- Presedintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferinte de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agentiilor de informatii din SUA privind ingerintele Moscovei.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni, la Helsinki, ca a conveit impreuna cu omologul sau american Donald Trump sa continue discutii aprofundate cu privire la problema controlului armamentului, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Putin a apreciat ca Rusia si Statele…

- Presedintele american Donald Trump apreciaza ca summitul sau cu Vladimir Putin, luni, in Finlanda, cu o miza importanta, a ”inceput bine”, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Donald Trump a catalogat - in timp ce era asezat la masa, in fruntea unei echipe de consilieri de rang…

- Presedintele american, Donald Trump, a descris Uniunea Europeana ca fiind unul dintre cei mai mari „dusmani” ai sai intr-un interviu acordat inaintea summit-ului cu presedintele rus, Vladimir Putin, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat, intr-un interviu televizat, care este „cel mai…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat ca nu se teme de faptul ca presedintele american Donald Trump ar putea recunoaste anexarea Crimeii de catre Rusia in cadrul intrevederii pe care o va avea luni la Helsinki cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza dpa. Porosenko s-a intalnit cu liderii…

- Crimeea, anexata de Rusia in 2014, nu va constitui subiect de discutie la summitul programat pe 16 iulie, la Helsinki, intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a avertizat luni Kremlinul, subliniind ca peninsula este 'o parte inalienabila a Rusiei', transmit…