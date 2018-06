Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Toader Pasti, consilier local PSD Targu-Jiu, spune ca Liviu Dragnea ar trebui sa-și dea demisia de onoare. Daca va fi exclus din partid din cauza acestei afirmații, consilierul spune ca prefera ”sa moara in picioare” și ca ”nu se taraste in genunchi”.Consilierul local din partea PSD,…

- Președintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a dat un comunicat de presa in care critica atacturile lui Victor Ponta la adresa lui Liviu Dragnea. "Consideram ca toata aceasta campanie de denigrare a liderului PSD se intoarce ca un bume...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, acuza ca presedintele Klaus Iohannis a pornit o campanie impotriva Guvernului si a premierului Viorica Dancila, spunand ca acesta saboteaza orice actiune a echpei guvernamentale care nu este pe placul lui. De asemenea, acesta s-a intrebat ce „pregateste“ acum Iohannis pentru…

- Ion Calinoiu va trebui sa se multumeasca, deocamdata, doar cu statutul de simplu membru al PSD Gorj, este opinia deputatului Mihai Weber, presedintele executiv al organizatiei judetene. Weber este de parere ca in timp se va decide in sanul filialei daca se impune ca Ion Calinoiu sa acceada pe o functie…