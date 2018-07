Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident s-a produs la intrarea in localitatea Rusestii Noi. Un sofer de 20 de ani si pasgerul sau de 13 ani, au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat si s-a izbit intr-un copac.

- Accident dezastruos in satul Ruseștii Noi. Un automobil de model Opel, la volanul caruia se afla un tanar de 20 ani, a derapat de pe traseu, s-a inversat și s-a tamponat violent intr-un copac de pe marginea drumului. In urma impactului automobilul s-a facut zob.

- Un microbuz de model Mercedes Sprinter a fost lovit violent marti, 19 iunie, de o locomotiva la trecerea la nivel cu calea ferata in satul Cuporani, raionul Leova. Ca urmare a impactului, pasagerul din microbuz a murit, iar soferul a fost grav ranit, transmite IPN.

- Un accident spectaculos a avut loc de dimineața, in București. O masina a aterizat intr-una din fantanile de pe Bulevardul Unirii, chiar in fata Casei Poporului. Turistii si-au schimbat pentru cateva ore punctul de atractie si au inceput sa-si faca poze cu autoturismul scufundat. Soferul este de negasit.

- Accident grav in sectorul Ciocana al Capitalei. Potrivit primelor informatii, soferul unui taxi a ajuns cu masina intr-un stalp. Potrivit martorilor, conducatorul auto a fost ranit usor, iar pasagerul a fost transportat de urgenta la spital.

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Baba Novac din Constanta. Un autoturism a intrat intr un bloc. Persoana aflata in masina este incarcerata.Pompierii ISU Constanta intervin in aceste momente.Stire in curs de actualizare. ...

- Accident rutier in comuna Urechești, sambata seara. O mașina a ieșit in decor, dupa ce șoferul a pierdut controlul autoturismului pe direcția Urechești catre Golești, in linie dreapta, și a ieșit in afara carosabilului pe contrasens. Șoferul ranit, dar conștient, a fost preluat de echipajul unei…

- Accident spectaculos in Ilfov! O masina a trecut prin sensul giratoriu dupa ce soferul care se afla la volan, baut fiind, a uitat sa mai traga de volan. Evenimentul rutier, petrecut acum doua zile, in localitatea Bragadiru din judetul Ilfov, a fost surprins de camerele de supraveghere. S-a urcat la…