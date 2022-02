Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina vrea pace si este dispusa sa poarte discuții cu Rusia, inclusiv in legatura cu adoptarea unui statut neutru in privinta NATO, a declarat vineri pentru Reuters un consilier prezidențial de la Kiev, Mihailo Podoliak.

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak sustine ca Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski.Declaratia a fost facuta in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro.Podoliak a mai spus ca presedintele…

- Ucraina ar putea renunta sa se alatura NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a declarat pentru BBC ambasadorul ucrainean in Marea Britanie Vadim Pristaiko, in ceea ce ar echivala cu o concesie majora fata de Moscova, ca raspuns la desfasurarea masiva de trupe rusesti la granitele sale, informeaza…

- Noi forte rusesti continua sa soseasca la frontiera cu Ucraina si o invazie in Ucraina ar putea incepe in orice moment, inclusiv in timpul Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, a declarat vineri secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, citat de Reuters.

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete in regiune, a declarat sambata o inalta oficialitate din administratia americana, citata de Reuters.…