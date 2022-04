O intalnire dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vladimir putin, va avea loc, probabil, doar dupa o batalie majora pentru Donbas, in estul tarii, a declarat, duminica, consilierul prezidential ucrainean, Mihailo Podoliak, potrivit CNN. ”Ucraina este pregatita pentru mari batalii. Ucraina trebuie sa le castige, in special in Donbas. Si dupa aceea, Ucraina va obtine o pozitie de negociere mai puternica, din care poate dicta anumite conditii”, a subliniat consilierul lui Zelenski, intr-o declarație televizata. Podoliak a adaugat ca dupa aceasta batalie, cei doi șefi de stat se vor…