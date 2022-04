Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca aliatii livreaza țarii in sfarsit armele pe care Kievul le-a cerut, ”Ca in fiecare dimineata, ca in fiecare zi, ca in fiecare seara, am acordat astazi o atentie maxima pentru a dota armata noastra cu toate armele necesare. Aceasta este…

- Volodimir Zelenski a vorbit despre razboiul din Ucraina, dar și despre modul in care planurile Rusiei s-ar putea extinde și in alte țari. Acesta susține ca Moscova a planuit de mult invazia Ucrainei, iar acest lucru a fost confirmat de modul in care armata rusa gestioneaza situația acum. „Astazi, cu…

- Razboiul din Ucraina „poate fi incheiat prin discuții directe” intre președinții Ucrainei și al Rusiei, a declarat joi Mihailo Podoliak, unul dintre principalii consilieri ai lui Volodimir Zelenski. Mihailo Podoliak a declarat ca așteapta in zilele urmatoare o evaluare despre cum se desfașoara ofensiva…

- Razboiul din Ucraina „poate fi incheiat prin discuții directe” intre președinții Ucrainei și al Rusiei, a declarat joi Mihailo Podoliak, unul dintre principalii consilieri ai lui Volodimir Zelenski.

- 154 de bunuri mobile si imobiliare ale politicianului ucrainean prorus Viktor Medvedciuk, capturat marți de ucraineni, au fost poprite joi de autoritațile de la Kiev. Medvedciuk este considerat cel mai apropiat aliat al președintelui Vladimir Putin și ar fi chiar nașul uneia dintre fiicele sale, relateaza…

- Pe masura ce invazia rusa a Ucrainei continua, cetațenii Republicii Moldova se confrunta cu o stare de anxietate crescuta. Ei se intreaba cu teama daca micuța lor țara din estul Europei, de aproximativ 2,6 milioane, este urmatoarea care va intra in atenția Moscovei – noteaza Euronews. In același timp,…

- Ucraina cere Rusiei „garantii de securitate absolute" si respinge ideea unei neutralitati dupa modelul „suedez sau austriac", asa cum propune Moscova. „Ucraina se afla in prezent in stare de razboi direct cu Rusia. Prin urmare, modelul nu poate fi decat «ucranean»", a declarat Mihailo Podoliak, un consilier…

- Echipele de negociere ale celor doua țari discuta astazi, pentru a patra oara de cand Rusia a atacat Ucraina. Intalnirea are loc prin videoconferința și incepe la ora 10.30. Anunțul ca negocierile vor avea loc astazi, 14 martie, a fost facut de secretarul de presa al presedintiei ruse, Dmitri Peskov,…