Stiri pe aceeasi tema

- 350 de cupluri infertile s-au inscris in programul derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, privind acordarea unui sprijin financiar de circa 3.000 euro, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.. Din cele 350 de dosare depuse, aproape o treime au fost analizate și aprobate. 1.000 de cupluri…

- Potrivit proiectuui depus de Lucian Iliescu (PMP), voucherele in valoare de 1.000 de euro vor fi oferite pentru achizitionarea de masini noi, concomitent cu predarea la Remat a autoturismelor vechi.Suma de 1.000 de euro ar urma sa se acorde in plus fata de prima de casare de 6.500 de lei…

- Lucian Iliescu, consilier general in cadrul Primariei Capitalei, a depus la secretariatul general al CGMB un proiect care presupune acordarea de vouchere in valoare de 1.000 de euro bucurestenilor care vor sa-si cumpere masini noi, renuntand la cele vechi. In total, s-ar acorda 10.000 de tichete.

- FC Argeș a trecut, pe teren propriu, scor 2-0, de liderul Dunarea Calarași dupa dubla realizata de capitanul argeșenilor, Raul Costin. Piteștenii se afla pe locul patru, cu 62 de puncte, la fel ca și CS Afumați, cu doua etape inaintea finalului de campionat. "A fost, așa cum am spus, o evaluare riguroasa…

- Lucian Iliescu, consilierul general in cadrul Primariei Capitalei care propune scoaterea masinilor sub Euro 5 din Bucuresti, isi continua demersurile si cere conducerii PMB sa nu „bagatelizeze” acest proiect. Consilierul va modifica totusi unele termene din proiect.

- Începând cu 1 septembrie 2018, în curricula școlara din R. Moldova va fi introdusa educația digitala obligatorie din clasa I-a. Anunțul a fost facut de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, în cadrul „Moldova ICT Summit 2018” unde participa…

- Lucian Iliescu, consilierul general in cadrul Primariei Capitalei care propune scoaterea masinilor sub Euro 5 din Capitala, cere conducerii PMB sa nu „bagatelizeze” acest proiect. Iliescu vrea, de asemenea, decalarea datelor din proieict. Cum vad acest proiect celelalte partide din CGMB. …