- Consilierul general in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Lucian Iliescu, o acuza pe Gabriela Firea ca pune in discuție un proiect de hotarare fara a preciza „sursa de inspirație” deoarece, așa cum spune acesta, propunerea de acordare a unor eco-vouchere pentru achiziția de mașini ii aparține.…

- Mugur Mihaescu sau Garcea, cum il cunoaște toata lumea, se poate considera un barbat implinit din punct de vedere financiar. Fostul actor este și consilier al primarului Gabriela Firea și are in palmares cateva propritați valoroase despre care puțini știu, scrie BUGETUL.RO.Citește AICI ce…

- 350 de cupluri infertile s-au inscris in programul derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, privind acordarea unui sprijin financiar de circa 3.000 euro, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.. Din cele 350 de dosare depuse, aproape o treime au fost analizate și aprobate. 1.000 de cupluri…

- Traian Basescu nu il uita pe omul care i-a fost alaturi in perioada "de glorie". Fostul presedinte il elogiaza pe fostul premier Emil Boc, actual primar al municipiului Cluj-Napoca, si face o comparatie cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, pe care o numeste "Toapa de Voluntari".Vezi si: Cercetatorii…

- La mitingul PSD din Capitala, care va avea loc sambata seara, sunt așteptate „cateva sute de mii” de persoane din toata țara. Din acest motiv, exista nevoia de a lua masuri de precauție pentru ca totul sa se desfașoare fara probleme sau violențe. Jandarmeria Romana a emis un comunicat prin care declara…

- Lucian Iliescu, consilier general in cadrul Primariei Capitalei, a depus la secretariatul general al CGMB un proiect care presupune acordarea de vouchere in valoare de 1.000 de euro bucurestenilor care vor sa-si cumpere masini noi, renuntand la cele vechi. In total, s-ar acorda 10.000 de tichete.

- Lucian Iliescu, consilierul general in cadrul Primariei Capitalei care propune scoaterea masinilor sub Euro 5 din Bucuresti, isi continua demersurile si cere conducerii PMB sa nu „bagatelizeze” acest proiect. Consilierul va modifica totusi unele termene din proiect.