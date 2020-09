Stiri pe aceeasi tema

- 5.000 de cladiri scolare, din cele peste 22.000 existente la nivelul intregii țari, nu au acces la internet in acest moment, a declarat Jean Badea, consilier in Ministerul Educatiei. Autoritatile si operatorii fac demersuri pentru a conecta 2.800 dintre ele pana incepe scoala.

- Aproape un sfert din cele 22.000 de cladiri scolare din Romania nu au acces la internet in acest moment. Autoritatile si operatorii fac demersuri pentru a conecta 2.800 de unitati pana incepe scoala, a declarat Jean Badea, consilier in Ministerul Educatiei, potrivit Agerpres.Jean Badea, consilier in…

- Romania a inregistrat in ultima saptamana a doua cea mai mare rata de pozitivare din Europa, dupa Ucraina. Conform datelor furnizate de Our World in Data, 5,8 romani au fost depistați pozitivi la 100 de teste prelucrate, in timp ce in Ucraina, care inregistreaza cea mai mare rata din Europa, 7,6 persoane…

- Fostul ministru Miron Mitrea considera ca, in acest moment, avem o situație ciudata in Romania: oamenii nu mai vor sa accepte masurile de siguranța, iar in interiorul partidelor politice fiecare iși speculeaza propriul interes electoral. “In martie cand s-au introdus masurile de restrictie s-au golit…

- Cinci medici de renume din Romania au transmis o scrisoare in care condamna noua lege privind carantinarea si izolarea, aflata in Parlament pentru vot final. Medicii Livia Davidescu, Manuela Predila, Alina Martau, Bogdan Lazescu si Albert Claudiu cer interventia Colegiului National al Medicilor pentru…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, respinge vehement, cu indignare, ideea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, ridicata de Eugen Teodorovici, in cazul in care va refuza desemnarea unui premier din partea majoritații parlamentare, in urma adoptarii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban II.…

- Ministrul educației a facut doua greșeli gramaticale in conferința de presa susținuta duminica, cu o zi inainte de examenul la Limba și literatura romana pe care il vor susține elevii de clasa a VIII-a. „Gradinițele, fie ele de stat sau particulare, trebuie sa aiba aceste norme pe care Ministerul Educației,…