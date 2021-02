Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii generali ai PNL anunța faptul ca vor vota orice termen va fi propus de primarul general Nicușor Dan, dar acesta trebuie explicat foarte bine. Practic, PNL s-a razgandit din nou și nu țin cu dinții de suspendarea pe doar 3 luni a PUZ-urilor din Capitala, ci vor vota orice termen in care…

- Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a replicat azi in conferința de presa și pe Facebook la criticile aduse de dezvoltatorii imobiliari. O parte dintre aceste grupuri au exagerat și l-au activat pe primarul general. Acesta vrea sa suspende in Consiliul General PUZ-urile a 5 sectoare din…

- Consilierii municipali ar putea aproba contractarea unor servicii de audit care sa analizeze modul in care au fost utilizate resursele financiare si cele umane, in perioada ianuarie 2017 - decembrie 2020, in cadrul aparatului de specialitate si al entitatilor din subordinea primarului general al…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca a gasit la Primarie datorii curente de 3 miliarde de lei, ceea ce reprezinta trei sferturi din bugetul institutiei pe un an. "Conturile noastre sunt inca blocate pentru investitii", a adaugat Dan. El a spus ca situatia s-ar putea rezolva prin…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca din "caracatita" despre care sustinea ca exista la Primaria Bucuresti au plecat, pana in prezent, "trei sau patru oameni", unii prin demisie. In schimb, el spune ca a adus in institutie 15 persoane in total.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, luni seara, in debutul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca este ”o veste buna” inceperea campaniei nationale de vaccinare, iar Primaria Bucuresti va sustine cu tot ce poate acest demers. Potrivit lui Dan, vaccinarea este…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a convocat sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, luni, începând cu ora 19:00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, pentru a fi votate mai multe proiecte, printre care si înfiintarea comisiei speciale pentru monitorizarea…

- Intrebat cate dintre companiile municipale vor disparea, Nicușor Dan a raspuns ca „cele mai multe dintre ele”. Meritocrație? S-au descoperit DINASTIILE din AUR! Vor ramane STB-ul (compania pentru transportul public) și Termoenergetica, plus Energetica, o companie-satelit a Termoenergetica, iar din celelalte…