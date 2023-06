Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ANAF, Lucian Heiuș, și-a inaintat cererea de demisie pe data de 29 mai 2023. Acesta a anunțat ca renunța la funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala, insa conducerea acestei instituții „a fost o onoare”. Un motiv pentru demisia timpurie a șefului ANAF ar putea…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a destituit pe șeful Autoritații Naționale a Vamilor și a luat act de demisiile șefilor ANAF și Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, se precizeaza intr-un mesaj transmis de Guvern, marți, 30 mai.Șeful Vamilor, Bogdan Mihei, șeful ANAF, Lucian Heiuș, și șeful Agenției…

- Fostul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscala a declarat pentru Libertatea, marți, 30 mai, ca va merge la Timișoara pe funcția de consilier superior, la asistența contribuabili.„Acolo este postul meu, normal ca ma duc acolo. Aștept sa se publice in Monitor decizia, fac predarea și plec la…

- La un an de la numire, șeful ANAF, Lucian Heiuș, și-a prezentat demisia! Unul dintre motive, nu poate duce la bun sfarșit procesul de modernizare al instituției, susține acesta. El a fost numit in functie in 5 mai 2022, postul revenind la acel moment PNL. “Regret ca nu pot duce pana la capat procesul…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a anunțat luni seara, 29 mai, ca a demisionat din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat transmis pe pagina sa de Facebook. Fost parlamentar PNL, Lucian Heiuș a fost numit pe 6 mai 2022 la conducerea ANAF din pozitia de…

- Angajații din ANAF și Ministerul Finanțelor vor picheta, joi, sediile instituțiilor nemulțumiți de salarizare și condițiile de munca. Sindicatul National Finante Publice picheteaza, joi, intre 13.00 si 14.00,sediile Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sindicalistii…

- Serviciile fiscale municipale si orasenesti se confrunta cu un aflux de sute de mii de oameni care vin sa-si ia un certificat de atestare fiscala pe persoana fizica, pentru ca se vor depune dosare pentru Casa Verde, desi vorbim deja de doi ani de digitalizare, a afirmat marti, presedintele Agentiei…

- Economie 30 mai – termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor mai 10, 2023 09:31 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman aduce in atentia contribuabililor persoane juridice faptul ca termenul pentru depunerea…