- ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27 octombrie 2021, a inculpatului DINU VIOREL, consilier evaluare – examinare in cadrul Ministerul Dezvoltarii,…

- Procurorii militari au clasat dosarul deschis ca urmare a accidentului din august anul trecut, provocat de masina SPP in care se afla Lucian Bode, pe atunci ministru al transporturilor. Solutia a fost dispusa cu 10 zile in urma de Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General. Potrivit…

- Un consilier local din Negrești Oaș a fost prins de polițiști, in timpul unui control de rutina, cu un plic in care se presupune ca ar fi cocaina, scrie Presa SM. Acesta era pasager intr-o mașina, iar șoferul a ieșit pozitiv la cocaina. Politicianul se afla intr-o mașina oprita in trafic, in cadrul…