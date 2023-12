Consilier BNR, atac dur la sistemul de pensii speciale, menținut de noua lege. Romania va avea 300.000 de pensionari sub 50 de ani Consilier BNR, atac dur la sistemul de pensii speciale, menținut de noua lege. El spune ca in 10 ani, in Romania vor fi 300.000 de pensionari sub 50 de ani. Un consilier al guvernatorului BNR s-a revoltat public impotriva sistemului de pensii speciale din Romania. Eugen Radulescu a avut o intervenție dura la Digi24, unde […] Citește Consilier BNR, atac dur la sistemul de pensii speciale, menținut de noua lege. Romania va avea 300.000 de pensionari sub 50 de ani in…