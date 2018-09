Stiri pe aceeasi tema

- George Papadopoulos, un fost membru al campaniei prezidentiale a lui Donald Trump, a fost condamnat la 14 zile de inchisoare pentru ca a oferit informatii false Biroului Federal de Investigatii (FBI) in investigatia privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, relateaza site-ul postului BBC.

- ​Presedintele SUA, Donald Trump, se teme ca declaratiile pe care le-ar face in audierile Comisiei speciale care ancheteaza cooperarea cu Rusia ar putea conduce la acuzatii privind marturie mincinoasa, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.

- Donald McGhan, consilierul juridic al lui Donald Trump la Casa Alba, colaboreaza indeaproape in investigatia procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, scrie BBC, care citeaza New York Times.

- Procurorul special Robert Mueller, responsabil pentru a stabili daca a existat o intelegere intre Rusia si echipa de campanie a presedintelui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016, examineaza mesajele postate de acesta pe Twitter in cadrul investigatiei privind posibila ingerinta a Rusiei,…

- Locatarul Casei Albe a revenit asupra declaratiilor sale considerate a fi fost foarte conciliante fata de liderul de la Kremlin, afirmand ca s-a exprimat gresit, la Helsinki, atunci cand a spus ca nu are niciun motiv sa nu creada dezmintirile Moscovei privind ingerintele Kremlinului in campania…

- SUA si Marea Britanie au convenit sa dea dovada de ''forta si unitate'' in dialogul lor cu Rusia, a anuntat vineri premierul britanic Theresa May, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. ''Am cazut de acord ca este important…

- Surse la curent cu aceste discutii au declarat luni pentru Reuters ca intalnirea intre cei doi presedinti ar putea sa aiba loc la Viena, inaintea summitului NATO, programat pe 11 si 12 iulie la Bruxelles. Presedintele american declara saptamana trecuta ca un summit cu Vladimir Putin ar putea…