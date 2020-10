Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de control judiciar, a inculpatului GAL AVRAM MARIUS, la data faptei avand funcția de consilier in Parlamentul Romaniei, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus trimiterea in judecata a doi inculpati, in stare de arest preventiv, pentru trafic de migranti.Procurorii au retinut ca in data de 18 august, in schimbul obtinerii unor foloase patrimoniale, inculpatii ar fi imbarcat 40 de migranti…

- Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș a finalizat urmarirea penala si a emis rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unui inculpat (persoana fara calitate speciala), in varsta de 29 de ani, pentru savarsirea infracțiunii de trafic…

- Agent de politie, trimis in judecata pentru trafic de influenta. La data de 18.09.2020, procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita a intocmit rechizitoriul si a dispus trimiterea in judecata a unui agent de politie, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita,…

- Procurorii DNA au confirmat indirect implicarea ministrului de Interne, Marcel Vela, intr-un dosar de trafic de influenta cu primire de 150.000 de euro, care are legatura cu un proiect derulat in perioada in care liderul PNL era primar al Caransebesului, relateaza Mediafax. Intr-un raspuns la o solicitare…

- Un barbat care pretindea ca este procuror a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis miercuri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta, dupa ce ar fi primit de la un om de afaceri 150.000 de euro, promitand ca va interveni pe langa primarul unei localitati pentru ca firma afaceristului sa castige…

- Procurorii DNA din Constanta au retinut un barbat pentru 24 de ore pentru trafic de influenta, acesta fiind acuzat ca a primit de la o persoana 11.000 euro in schimbul promisiunii ca va interveni la procurori pentru a obtine solutii favorabile in doua dosare.De altfel, barbatul a fost prins,…