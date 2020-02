Stiri pe aceeasi tema

- Declarație surprinzatoare a președintelui interimar al PSD. Marcel Ciolacu, liderul social democraților a fost prezent duminica, la pranz, la convenția naționala a partidului PRO Romania, activitate ce s-a desfașurat in Palatul Parlamentului. Dupa discursul susținut in fața audienței, buzoianul a raspuns…

- Fostul prefect Carmen Ichim s-a inscris in PRO Romania. Ea a facut anunțul in aceasta dupa-amiaza, printr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook. „Realizarile profesionale pe care le-am obținut in perioada aprilie 2017 – decembrie 2019, in calitate de prefect al Județului Buzau, solidaritatea și…

- A cinsprezecea intalnire cu cititorii si ultima dintr-un turneu national de prezentare a cartii „Dream Management” realizat de Mirela Oprea, autoarea volumului, s-a petrecut la Buzau, in prezenta unui public tanar si foarte tanar, dornic sa vada in ce masura scriitorul rezoneaza cu sufletele si mintile…

- Luna decembrie a adus un nou prefect la Cluj. Este vorba despre Mircea Abrudean, in varsta de 35 de ani. Fiu de preot din Țaga, absolvent de liceu la Gherla, a intrat in politica de tanar, chiar de la majorat. Intr-un interviu la televiziunea NCN, Mircea Abrudean a povestit despre copilaria frumoasa…

- Buzoienii sunt chemați sa semneze o petiție on-line pentru repunerea in funcția de director al Bancii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice și Medicinale Buzau a cercetatorului Costel Vanatoru, inițiata de un grup numit „Buzau pentru Costel Vinatoru”. „Prin…

- Directorul Comisiei Tehnice din cadrul Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita, a donat sange marti, 10 decembrie, la Centrul de Transfuzii Buzau, in cadrul campaniei lansate de vicepresedintele Consiliului Judetean Buzau, Adrian Petre, campania fiind intitulata „FOTBALUL DONEAZA VIATA!”. Acesta,…

- Conducerea Centrala a Partidului National Liberal a decis sa dea unda verde numirii lui Leonard Dimian in functia de prefect, ca parte a intelegerii parafate cu organizatia judeteana a Aliantei Liberalilor si Democratilor in momentul in care deputatul Adrian Mocanu si senatorul Dorin Badulescu au acceptat…

- UPDATE 13 persoane au fost reținute azi-noapte in urma audierilor in dosarul de trafic de droguri, aceștia fiind liderii gruparii destructurata miercuri de procurorii antimafia de la Buzau. Toți sunt buzoieni. Aceștia vor fi duși la instanța astazi dupa-amiaza cu propunerea de arestare preventiva. …