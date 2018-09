Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorul german Manfred Weber a anuntat miercuri ca va candida la conducerea Comisiei Europene in 2019, confirmand informatii difuzate anterior de catre surse din formatiunea sa politica, relateaza dpa. "Nu putem continua ca si pana acum in UE", a scris Weber in mesaje postate pe…

- Cancelarul german Angela Merkel a fost de acord sa sprijine candidatura compatriotului sau Manfred Weber, un conservator bavarez, pentru a conduce lista Partidului Popular European (PPE) la alegerile din 2019 pentru Parlamentul European, au relatat joi mai multe publicatii germane, preluate de Reuters,…

- Alesul cancelarului german Angela Merkel la preluarea sefiei Comisiei Europene (CE) este Manfred Weber, un conservator bavarez care ar urma sa conduca Partidul Popular European (PPE) la europarlamentarele din mai anul viitor.

- Cancelarul german Angela Merkel a fost de acord sa sprijine candidatura compatriotului sau Manfred Weber, un conservator bavarez, pentru a conduce lista Partidului Popular European (PPE) la alegerile din 2019 pentru Parlamentul European, au relatat joi mai multe publicatii germane, preluate de Reuters.…

- Vineri este ultima zi in care procurorii isi pot depune candidatura la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror sef al DNA. Pana joi, la Ministerul Justitiei si-au depus candidatura doi procurori: Paula Tanase si Nicolae Lupulescu.Nicolae Lupulescu are gradul…

- Cancelarul german Angela Merkel doreste ca un german sa fie viitorul presedinte al Comisiei Europene (CE) anul viitor, chiar daca va fi nevoita sa-si abandoneze pretentiile cu privire la Banca Centrala Europeana (BCE), potrivit ziarului Handelsblatt, scrie AFP.

- La o zi dupa ce ministrul Justitiei dezvaluise ca, pana la momentul respectiv, nu exista niciun candidat inscris in cea de-a doua campanie de selectie demarata dupa revocarea din fruntea DNA a Laurei Codruta Kovesi, aflam ca a aparut un prim nume in aceasta noua cursa. Mai exact, ca procurorul Paula…

- Marius Iacob, procuror-șef adjunct la DNA, și-a depus astazi dosarul de candidatura pentru șefia DNA. Marius Iacob și-a inceput activitatea de procuror in 1994 la Parchetul e pe langa Judecatoria...