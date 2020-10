Liderul partidului ultracatolic si nationalist Lege si Justitie (PiS) la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a denuntat marti ''tentative de a distruge'' tara si i-a indemnat pe sustinatorii sai ''sa apere bisericile'' impotriva manifestantilor pro-avort, informeaza AFP.



Kaczynski, vicepremier responsabil pentru securitate, dar care este considerat principalul factor de decizie in toate chestiunile cele mai importante, a criticat vehement "nihilismul" si "vulgaritatea" atacurilor care, in opinia sa, "au drept scop distrugerea Poloniei", tara atasata…