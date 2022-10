Stiri pe aceeasi tema

Trei parlamentari ai Partidului Conservator, de guvernamant, din Marea Britanie au facut apel public la demisia premierului Liz Truss, la numai cateva saptamani de cand aceasta a preluat mandatul, informeaza RADOR.

Ministrul finantelor din Marea Britanie, Kwasi Kwarteng, a fost demis vineri de premierul Liz Truss, la mai putin de sase saptamani de la numirea sa in functie, iar in locul sau a fost numit Jeremy Hunt, un politician conservator de centru-dreapta, cu experiența in posturi guvernamentale, dar care il…

In timp ce lira sterlina a atins un minim record fața de dolar și obligațiunile britanice s-au scufundat luni, turiștii internaționali care au vizitat Londra au adoptat un ton mai degraba optimist, in timp ce locuitorii Marii Britanii au resimțit provocarile incertitudinii din viitorul apropiat. Theresa…

Parlamentari de rang inalt din Marea Britanie au inceput procesul de juramant de credinta fata de noul rege, Carol al III-lea, informeaza PA Media/dpa, preluata de Agerpres.Presedintele Camerei Comunelor, Sir Lindsay Hoyle, a declarat ca din cauza "constrangerilor de timp", doar un numar mic de parlamentari…

Elizabeth Truss, noul lider conservator, in varsta de 47 de ani, care i-a succedat lui Boris Johnson, a devenit astazi, oficial, prim-ministrul numarul 15 in cele 7 decenii de domnie a Reginei Elizabeth, a 56-a din istoria Insulei, de la inființarea biroului. Liz Truss, nascuta in 1975, este acum noul…

Boris Johnson a ținut ultimul discurs in calitate de prim-ministru, marți, inainte ca mandatul sa fie preluat de Liz Truss. „Asta este, oameni buni. Mulțumesc tuturor ca ați venit atat de devreme in aceasta dimineața. In doar cateva ore voi fi la Balmoral, unde ma voi intalni cu Majestatea Sa, Regina,…

Cei doi candidați britanici la funcția de prim-ministru au promis duminica sa abordeze imigrația ilegala ca pe o prioritate, ambii susținand politica guvernului de a trimite migranții in Rwanda. Fostul ministru de finanțe Rishi Sunak și ministrul de externe Liz Truss se lupta pentru a deveni urmatorul…