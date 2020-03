Stiri pe aceeasi tema

- Recep Erdogan acuza UE lasa singura Turcia sa aiba grija de migranți și anunța ca șara sa va lasa granițele deschise pentru ca aceștia sa ajunga în Europa. „Nu vom închide portile în perioada urmatoare si acest lucru va continua. De ce? Uniunea Europeana trebuie sa-si…

- Expertii guvernamentali din Uniunea Europeana sunt de acord ca interzicerea traficului transfrontalier in interiorul Uniunii pentru persoanele cu simptome de infectie cu coronavirus ar fi contraproductiva, iar optiunea preferata este carantina, au declarat joi agentiei Reuters mai multi oficiali…

- Alegatorii din orasul german Hamburg i-au penalizat duminica pe conservatorii cancelarului Angela Merkel, impingandu-i pe locul al treilea in primul test electoral de cand lidera CDU Annegret Kramp-Karrenbauer a anuntat ca nu mai doreste sa o succeada pe Merkel, transmite Reuters, potrivit news.ro.Sondajele…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, considerata succesoarea cancelarului Angela Merkel la conducerea Uniunii Crestin Democrate (CDU), nu va candida la alegerile de anul viitor, a dezvaluit luni o sursa din partid a agentiei Reuters. Merkel, in varsta de 65 de ani, anuntase deja ca nu va incerca sa obtina…

- Case si birouri au fost perchezitionate de politie la Bruxelles si in Germania, in cadrul unei anchete cu privire la trei persoane suspectate de spionaj in favoarea Chinei, anunta procuratura germana, dezvaluie revista germana Der Spiegel, relateaza Reuters potrivit news.roPotrivit revistei,…

- In timp ce Romania imprumuta la foc automat miliarde de lei de la banci și politicienii se cearta ca nu sunt bani la buget, in Germania guvernanții se cearta ce sa faca cu banii in plus pe care ii au.Coalitia guvernamentala condusa de cancelarul german Angela Merkel are neintelegeri pe tema…

- Daca liderii Uniunii Europene reusesc sa se puna de acord privind obiectivul de realizare pana in 2050 a neutralitatii in ceea ce priveste impactul asupra climei asta ar trimite un "semnal puternic" lumii, a declarat Angela Merkel la venirea la summitul UE de la Bruxelles, relateaza DPA si Reuters…

- Daca liderii Uniunii Europene reusesc sa se puna de acord privind obiectivul de realizare pana in 2050 a neutralitatii in ceea ce priveste impactul asupra climei asta ar trimite un "semnal puternic" lumii, a declarat Angela Merkel la venirea la summitul UE de la Bruxelles, relateaza DPA si Reuters.…