- Partidul Conservator al premierului britanic a pierdut vineri majoritatea in fata laburistilor in doua din cele trei alegeri partiale considerate ca indicatori pentru alegerile generale care vor avea loc anul viitor, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Partidul Conservator, aflat la guvernare, pastreaza fostul loc al ex-premierului britanic Boris Johnson, potrivit rezultatului surpriza al unor alegeri partiale care au loc pe fondul indignarii provocate de decizia nepopulara a primariei laburiste de extindere a taxei pe vehiculele

- Marea Britanie: Alegeri partiale dificile pentru conservatorii aflati la putereGuvernul conservator britanic al lui Rishi Sunak se confrunta joi cu un scrutin dificil privit ca un test in vederea alegerilor legislative din 2024 si care are loc dupa un an de criza sociala ce continua, relateaza AFP,…

- Stanga din Grecia urma sa primeasca marti mandatul pentru formarea unui guvern de coalitie, in urma unor alegeri parlamentare castigate de conservatorii din Noua Democratie, cu 40,8% din voturi, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Președintele lui Al Raed, echipa antrenata de Marius Șumudica (52 de ani), il vrea pe roman la echipa și in sezonul viitor. Mai jos, dialogul purtat de GSP cu Fahad Al-Motawa, un multimilionat saudit care a facut afaceri cu armament inclusiv cu Statul roman. - Cum il caracterizați pe Marius Șumudica,…

- Concediu 2023: ce destinații de vacanța prefera romanii in acest an. Cați au ales sa calatoreasca singuri Majoritatea romanilor prefera in destinatii europene in aceasta vacanta de vara. Peste jumatate dintre acestia sunt dispusi sa cheltuiasca cel mult 300 de euro pentru biletele de avion, arata un…

- Partidul Conservator a suferit o serie de infrangeri in alegerile locale desfasurate joi in Anglia, primul test electoral major al premierului Rishi Sunak de cand a devenit, in octombrie, sef al guvernului britanic. Laburistii din opozitie au castigat consilii locale cheie, in timp ce conservatorii…

- Premierul britanic Rishi Sunak a declarat ca rezultatele alegerilor locale de pana acum arata ca oamenii doresc ca Partidul Conservator, aflat la guvernare, sa le indeplineasca prioritațile, dar ca este inca prea devreme pentru a trage concluzii ferme. Conservatorii se confrunta cu rezultate sumbre,…