- Un tanar din Ilva Mare s-a ales cu dosar penal dupa ce in noaptea de sambata spre duminica a fost prins sub influența drogurilor, la volan, de catre polițiști. In plus, acesta a fost amendat cu cateva sute de lei, fiindca nu avea ce cauta la acea ora in afara domiciliului. In cadrul acțiunilor preventive…

- Un barbat, din comuna Vagiulești, a fost reținut de polțiști gorjeni, in urma unui conflict cu fosta sa concubina, dn Mehedinți. Din verificarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca in dimineața zilei de ieri, un barbat de 33 de ani, din comuna Vagiulești, in timp ce se afla pe strada Minerului,…

- In primavara acestui an, Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, in completul de judecatori Aureliu Postica, Eugeniu Beșelea și Veaceslav Cernalev au emis hotararea intr-un dosar de rezonanța „mita pentru cinci judecatoare”, in care figura și procurora Vera Chiranda, despre care presa a scris ca este…

- O adolescenta in varsta de 16 ani din orasul Costesti, judetul Arges, a murit, joi, dupa ce i s-a facut rau la scoala, politistii deschizand o ancheta in acest caz. „In ziua de 14 octombrie a.c., politistii (…) au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca o eleva a unei unitati de invatamant din…

- Polițiștii rutieri au legitimat 400 de persoane, au verificat 310 autoturisme și au efectuat 364 de testari cu aparatul etilotest in cadrul unei razii de amploare care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. In urma controalelor efectuate, polițiștii au dat 268 de amenzi, dintre care 75 au fost…

- Un tanar din Lugoj s-a ales cu dosar penal dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp. Politistii au anuntat ca accidentul s-a petrecut duminica dimineata in intersectia strazilor Gheorghe Lazar cu Caransebesului. Barbatul in varsta de 25 de ani a intrat cu viteza in curba si a pierdut controlul volanului…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au deschis un dosar penal in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta.Un incendiu puternic a avut loc vineri dimineata la sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase din Constanta.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul…