- Modul in care va fi facuta majorarea pensiilor anul viitor provoaca tensiuni tot mai mari in Coalitie. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit ieri la o reuniune a partidului, folosind tonul cel mai critic de pana acum la adresa partenerilor de guvernare de la PNL. A spus din nou ca pensiile mici trebuie…

- Ultimele decizii luate in Coalitia de guvernamant au provocat o serie de tensiuni printre colegii aliantei aflate la carma statului. Masurile solicitate de catre PSD, legate de majorarea pensiilor dupa anumite criterii, nu au fost pe placul celor din PNL, acestia din urma ajungand sa critice masurile…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, la Arad, ca pensiile ar urma sa fie majorate cu 15 la suta sau cu alta cifra care sa acopere inflatia, incepand cu anul 2023. Declarația premierului vine in contextul in care atat PSD cat și PNL iși disputa in fața electoratului tema majorarii pensiilor și…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, reacționeaza la „ințepaturile” președintelui PSD, Marcel Ciolacu, pe tema pensiilor și a energiei. „E imbucurator faptul ca acum avem un consens - marirea cu 16%, așa cum susțin eu si colegii mei, este cea care respecta legea. Nu cu 10%”, afirma europarlamentarul.…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat joi ca „exista spatiu si mai exista si necesitate" pentru majorarea pensiilor anul viitor, insa nu a avansat niciun procent, adaugand ca decizia finala va fi luata in Coalitie.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat joi ca "exista spatiu si mai exista si necesitate" pentru majorarea pensiilor anul viitor, insa nu a avansat niciun procent, adaugand ca decizia finala va fi luata in Coalitie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- De la inceputul anului viitor ar trebui sa existe majorari ale salariului minim pe economie cu cel puțin 10 procente și ale pensiilor, insa momentan Coaliția se disputa și nu a ajuns la nicio soluție clara in acest sens in care trebuie prezentate și fondurile necesare majorarilor. Ministrul Muncii Marius…

- Nicolae Ciuca a spus ca, in functie de evolutia colectarilor la buget si de discutiile din coalitie, se va lua o decizie privind pachetul de masuri sociale propus, mentionand ca pentru a putea majora pensii si salarii trebuie sa fie banii necesari. In schimb, social democrații au afirmat ca vor cere…