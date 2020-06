Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) au discutat, miercuri, sesizarea privind Legea referitoare la prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale.Judecatorii CCR au amanat un verdict pe aceasta sesizare. In aprilie, liderul deputatilor PNL, Florin Roman, anunta…

- Pandemia de coronavirus a cauzat probleme atat pe plan economic cat și politic in Romania. Astfel, liberalii s-au gandit la o noua perioada pentru desfașurarea alegerilor locale din țara. Potrivit unor surse, presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca alegerile locale pot fi organizate in luna septembrie, daca primul val al pandemiei va trece pana la inceputul lunii iulie, iar in cazul alegerilor parlamentare, care ar trebui sa aiba loc in luna decembrie, se poate asigura o prezenta mare la urne prin introducerea…

- Ordonanta de urgenta privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din acest an a fost publicata in Monitorul Oficial.Guvernul a aprobat in ultima sedinta Ordonanta de urgenta nr. 44 2020 privind prelungirea mandatelor…

- Ordonanta de urgenta privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din acest an a fost publicata in Monitorul Oficial. Guvernul a aprobat in ultima sedinta Ordonanta de urgenta nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor…

- Alegerile locale au fost amanate! Guvernul a aprobat OUG pentru prelungirea mandatelor aleșilor locali. Șeful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anunțat, luni seara, ca a fost aprobata OUG privind prelungirea mandatelor aleșilor locali, astfel ca alegerile locale au fost amanate, din cauza…

- Dupa ce au vorbit pana in ultimul moment despre anticipate, liderii politici au trecut, in contextul starii de urgenta, la discutii informale despre posibilitate amanarii nu doar a alegerilor locale din iunie, ci si a alegerilor parlamentare de la sfarsitul anului, dezvaluie surse politice pentru…