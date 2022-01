Consens în lumea medicală. Omicron, începutul sfârșitului Intreaga lume medicala de pe mapamond a decretat, la unison, ca varianta Omicron nu reprezinta niciun pericol pentru populație, avand in vedere simptomele de raceala sau lipsa oricarui simptom constate la cei infectați. Ce inseamna acest lucru? Inceputul sfarșitului, fara niciun fel de indoiala, pentru ca abia acum se produce imunizarea naturala in masa pe […] The post Consens in lumea medicala. Omicron, inceputul sfarșitului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

