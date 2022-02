Consens în Coaliție privind reducerea accizei la carburanți! Cu cât ar scădea prețul la pompă Au fost discuții, marți, la nivel de Coaliție, iar reprezentanții formațiunilor aflate la guvernare au ajuns la un consens pe un subiect de interes pentru romani – și nu doar pentru cei care au autoturisme alimentate cu motorina sau benzina. Concret, Coaliția de guvernare a decis in favoarea reducerii, temporar, a accizei la combustibil. Cu […] The post Consens in Coaliție privind reducerea accizei la carburanți! Cu cat ar scadea prețul la pompa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

