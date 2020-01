Stiri pe aceeasi tema

- „Retragerea, pentru prima oara, a unui stat membru din Uniunea Europeana este un moment care va influența evoluția proiectului european, antrenand o noua dinamica la nivelul Uniunii”, sustine presedintele Klaus Iohannis, intr-o declaratie de presa, cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana. Potrivit sefului statului, aceasta premiera "este un moment care va influența evoluția proiectului european, antrenand o noua dinamica la nivelul Uniunii…

- Parlamentul European supune la vot, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, potrivit unui comunicat al PE.Citește și: Efect neașteptat al Brexit: lovitura de baros pentru Dacian CioloșVotul,…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Danemarca in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru neindeplinirea obligatiilor care ii revin in temeiul legislatiei UE privind sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis, luni, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la patru intrebari in dosarul ”Turceni – Rovinari”, in care sunt judecati pentru fapte de coruptie Victor Ponta, Dan Sova si fosti directori ai Complexului Energetic. Apelul…

- Judecarea apelurilor din dosarul de corupție a lui Victor Ponta a fost suspendata pe perioada nedeterminata de mai mulți judecatori ai unui complet de cinci magistrați de la instanța suprema, care au stabilit transmiterea a patru intrebari la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.„Cu majoritate,…