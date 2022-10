Consecințele prescripției răspunderii penale: 557 de dosare și prejudiciu de 1,2 miliarde de euro Consecințele prescripției raspunderii penale se rasfrang asupra a 557 de dosare penale, prejudiciul insumat al acestora ajungand la 1,2 miliarde de euro, se arata intr-un raport al Direcției Naționale Anticorupție. Situatia estimativa a DNA arata ca valoarea totala a mitei si a traficului de influenta in aceste dosare se ridica la 150 de milioane de euro. Reprezentantii DNA au atras atentia ca magistratii vor fi nevoiti sa constate incetarea proceselor si inlaturarea raspunderii penale pentru infractiuni de coruptie, asimilate coruptiei si avand ca obiect fraudarea fondurilor europene. 190 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

